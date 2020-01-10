https://static.news.ru/photo/d7a8fff6-33af-11ea-b921-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emile Alain Ducke/dpa/Global Look Press

Министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев намерен бороться с плагиатом чеченского фольклора. Этим, по его мнению, злоупотребляют другие народы.

В наши дни мы нередко видим попытки разных деятелей и представителей других народов присвоить себе то, что исконно принадлежит чеченскому народу и культуре. Защитить и отстоять своё — наш долг. Нельзя на это вечно смотреть и говорить «ничего страшного», — отметил министр в своём Instagram .

Чиновник поручил директору Центра народного творчества министерства и начальнику отдела учебных заведений «собрать все имеющиеся примеры и случаи посягательств на наш фольклор или исторических героев кем бы то ни было». По итогу этой работы будет принят «план действий». Что грозит плагиаторам — не сообщается.

В министр культуры Чечни отчитывал певца Аюба Вахарагова за выступления без разрешения «специальной комиссии». По словам чиновника, «только после этого песня имеет право уйти в народ». Он пригрозил тем, что никому в республике не позволят «шутки шутить», поскольку там «есть „отец“, власть и закон».

Как писал NEWS.ru, ранее Министерство культуры Чечни начало поиски в Интернете «псевдоартистов». В ведомстве недовольны тем, как они представляют культуру республики в социальных сетях.