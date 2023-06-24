Чеченскую военную колонну на пути в сторону Ростова-на-Дону сняли на видео

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Колонну военной техники чеченских подразделений сняли на видео во время движения по трассе в направлении Ростова-на-Дону, передает URA.RU. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

На кадрах показаны боевые машины и другая военная техника, движущаяся в сторону Ростова-на-Дону. На одном из бронетранспортеров в составе колонны установлен флаг Чечни. Также можно заметить грузовики и легковые автомобили. По словам очевидцев, колонна растянулась на несколько километров.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал гнусным предательством и ножом в спину вооруженный мятеж, который попытался организовать предприниматель Евгений Пригожин, связанный с ЧВК «Вагнер». По словам Кадырова, подобным действиям не может быть никакого оправдания. Глава республики также рассказал, что в зоны напряженности уже выдвинулись чеченские военнослужащие и росгвардейцы. Кадыров при этом подчеркнул, что согласен с каждым словом президента РФ Владимира Путина.

24 июня президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам в связи с попыткой вооруженного мятежа в стране, назвав это предательством со стороны тех, кто встал на путь шантажа и террористических методов. Глава государства заявил, что виновных ждет наказание, они будут отвечать и перед законом, и перед народом.