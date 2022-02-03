Чеченский судья Сайди Янгулбаев прокомментировал решение о снятии статуса

Экс-судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев, которого бывшие коллеги лишили его статуса судьи в отставке и таким образом сняли с него неприкосновенность, рассказал в беседе с РБК, что был удивлён такому решению. По его мнению, коллегия судей Чечни не имела права лишать его статуса, поскольку для этого нет никаких оснований.

Вчера я узнал, что они собираются прекратить мой статус судьи в отставке. Конечно, я этого не ожидал, потому что прекращать этот статус нет никаких оснований. В законе это указано. Это можно делать, только если я получил гражданство или вид на жительство в другом государстве, — заявил Янгулбаев.

Согласно его прогнозу, вскоре против него или его семьи могут сфабриковать дело. Он добавил, что планирует обжаловать решение в Высшей квалификационной коллегии судей России.

Бывший судья также вспомнил процесс отставки, который, согласно его мнению, не сильно отличался от сегодняшнего события. По его словам, в тот день также был нарушен формальный процесс принятия решения.

Когда меня лишали полномочий судьи, точно так же за один день собрали членов квалификационной коллегии в нарушение всех процессуальных норм. От них всё что угодно можно ожидать, — утверждает Янгулбаев.

В конце разговора опальный судья посетовал на систему в родной республике и прокомментировал работу оставшихся в Чечне судей, которые теперь вызывают у него жалость.

Мне просто жалко этих судей, моих бывших коллег, которые выполняют любые капризы Кадырова. Почему они не уходят с работы, я не знаю. Никакой независимости там нигде нет, — заключил экс-судья.

Лишение Янгулбаева статуса было одобрено коллегией судей ранее днём. Предоставивший комментарий прессе глава совета Алавдин Гардалоев подчеркнул, что поступки экс-коллеги, ныне скрывающегося за границей, несовместимы с высоким статусом судьи в отставке.

20 января вооружённые люди в гражданской одежде и масках ворвались в квартиру в Нижнем Новгороде, где проживали Янгулбаев и его супруга Зарема Мусаева. Им передали постановление чеченского следствия о приводе на допрос. Силовики забрали с собой Мусаеву, поскольку Янгулбаев имеет иммунитет.