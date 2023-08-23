Чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев объявлен в федеральный розыск

Фото: t.me/Bkr_Yang

Абубакар Янгулбаев

Чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева объявили в розыск в России, сообщила «Верстка» со ссылкой на данные в базе МВД. Уголовная статья, которую вменяют активисту, не указана.

18 августа СМИ писали, что на Янгулбаева завели дело по статье о призывах к терроризму. Предположительно, поводом для этого стал пост правозащитника в соцсети, в котором тот написал, что «9 мая 2022 года подорвется тротил так же, как взорвался 9 мая 2004 года», намекая на теракт на стадионе в Чечне, в результате которого погиб первый президент Чечни Ахмат Кадыров, отец нынешнего руководителя республики Рамзана Кадырова.

1 июля Янгулбаев сообщил, что на него завели дело по статье об организации экстремистской деятельности. Причиной стали ролики на YouTube-канале 1ADAT (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и посты в Telegram. Сам правозащитник, комментируя ситуацию в своем Telegram-канале, удивился тому, что дело завели только сейчас. Янгулбаев предположил, что ему решили вменить статью об экстремизме, а не о фейках про армию, чтобы попытаться создать ему негативный образ в глазах европейских политиков.

В конце 2021 года уголовное дело о призывах к терроризму завели против братьев правозащитника, Ибрагима и Байсангура, создателей движения 1ADAT. Поводом стали посты в Telegram-канале, оба так же разыскиваются. Отец семейства, бывший судья Сайди Янгулбаев, в 2022 году вместе с дочерью уехал из России после того, как в начале 2021-го задержали его жену Зарему Мусаеву, против которой позже завели дело о применении насилия в отношении представителя власти. В июле 2023 года Мусаеву приговорили к 5,5 года колонии общего режима.