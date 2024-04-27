Чеченский полицейский попался в Петербурге с подозрительными таблетками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге полицейские задержали подозрительного мужчину и нашли у него странные таблетки, сообщает «Фонтанка». Он оказался сотрудником МВД из Чеченской республики. Отмечается, что 37-летний Алхазар привлек внимание правоохранителей своей нервозностью.

Мужчину остановили на Звездной улице, после чего он начал вести себя неадекватно, будто находится под действием наркотических веществ. Полицейские решили задержать прохожего, во время обыска в его джинсах нашли подозрительный сверток, а в сумке — пистолет и таблетки, которые принимают наркозависимые.

Среди прочего у Алхазара обнаружены удостоверения сотрудника МВД и ветерана боевых действий. Изъятое направили на экспертизу. Позже оказалось, что мужчина действительно служит в полиции Чечни, однако занимается охраной зданий.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что пилота авиакомпании Air Astana задержали в состоянии наркотического опьянения в Алма-Ате. По информации канала, он употреблял мефедрон. В публикации уточняется, что мужчина летел на встречу к школьникам в Актау, где планировал рассказать о своей работе. Мужчина в этот день не управлял самолетом, он летел в Актау как пассажир. Его остановили на досмотре, после чего отвезли на медэкспертизу.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.