Чеченский министр признал нападки на евреев в регионах Ахмед Дудаев: в регионах отмечаются факты агрессии против евреев

Фото: t.me/akhmeddudaev

Ахмед Дудаев

Министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев в своем видеообращении в Telegram отметил, что в некоторых регионах России отмечаются нападки на представителей еврейской национальности. В связи с этим он напомнил, что Россия является многонациональным государством, а многие носители еврейской идентичности выступают с категорическим осуждением военных действий со стороны Израиля на территории сектор Газа.

В последние дни мы наблюдаем в некоторых регионах, субъектах, городах нашей страны нападки и проявление агрессии в адрес еврейской национальности, — заявил Дудаев.

По словам Дудаева, недоброжелатели могут использовать ситуацию в своих целях. Он призвал не поддаваться на провокации подобного рода. Также он отметил, что представители еврейской национальности работают внутри России, не поддерживают агрессию ЦАХАЛ против Палестины.

Ранее сообщалось, что в Каспийске и Махачкале возле аэропортов собирались негативно настроенные против Израиля местные жители после того, как в Сети был запущен фейк с сообщением о прибытии беженцев из Израиля в регион. До этого местные жители также пикетировали гостиницу, в которой, согласно ложному сообщению, располагались бежавшие из Израиля граждане.