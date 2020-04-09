Чеченский министр назвал мат Кадырова точным ответом «шайтанам»

https://static.news.ru/photo/4fd4368e-7b28-11ea-8a10-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Министр Чечни по нацполитике и внешним связям Джамбулат Умаров заявил, что глава республики Рамзан Кадыров послал недоброжелателей «по самому точному адресу», когда матом отреагировал на территориальные споры между Ингушетией и Чечнёй.

По мнению Умарова, разговоры о захвате части Сунженского района — это попытки «разжечь огонь недоверия и вражды между братьями — чеченцами, ингушами и дагестанцами».

К чёртовой матери не пошлёшь... Какие, к чёрту, матери могут быть у шайтанов?! У них вообще ничего святого нету. Ну, а если, например, послать к «ядреной матери»... Созвучно, конечно, с классическим вариантом, но тут не хотелось бы обижать каких-либо мам, намекая на их большие габариты, поэтому — некрасиво, — заявил Умаров в комментарии «Подъёму».

Министр назвал оскорблённых Кадыровым активистов «придурками без имени, родины и флага».

Как писал NEWS.ru, во время заседания оперштаба по коронавирусу Кадыров послал «к *** матери» противников изменения границ, которые разрушают «братские отношения» Ингушетии и Чечни. Территориальный спор вокруг административной границы двух регионов длится с 2018 года.