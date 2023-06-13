Чеченских бойцов поставят охранять границу России Кадыров: бойцов «Ахмата» поставят защищать приграничные районы России

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Боец спецназа «Ахмат»

Бойцы батальона «Запад Ахмат» наряду с другими российскими военнослужащими примут участие в мероприятиях, направленных на защиту приграничных регионов от вылазок украинских диверсантов, заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, данное решение было согласовано с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, а также с представителями Минобороны РФ и Росгвардии. Кадыров пожелал удачи чеченским бойцам в выполнении задач по предотвращению диверсий.

На повестку были вынесены вопросы взаимодействия в рамках предотвращения диверсионных вылазок со стороны укронацистских вооруженных формирований в приграничных районах. В этой работе будут задействованы бойцы батальона «Запад Ахмат» Минобороны России, которые в тесном контакте с другими российскими подразделениями займутся решением данной задачи, — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что руководство «Ахмата» выработало самые эффективные меры по защите приграничных районов. Глава Чечни считает, что все поставленные перед подразделением цели будут исполнены без особых усилий.

Ранее Кадыров предложил президенту РФ Владимиру Путину направить в Белгородскую область для борьбы с диверсантами чеченские подразделения. По его словам, для ликвидации боевиков без последствий для населения необходимы особые знания и подготовка, которой обладают чеченские бойцы.