https://static.news.ru/photo/0be35418-d304-11e9-a062-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Чеченские певцы, братья Аюб и Асхаб Вахарговы, задержаны сотрудниками Гудермесского отдела полиции для «воспитательной беседы». Об этом сообщила член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

По словам Саратовой, задержанные «неоднократно исполняли песни сомнительного содержания и были предупреждены, в частности, министром культуры ЧР, о недопустимости подобного репертуара», пишет издание « Кавказ.Реалии ».

Несмотря на предупреждения местных властей, артисты продолжили выступления, афишируя свою деятельность в социальных сетях.

Говоря о задержаниях певцов, Саратова пояснила, что силовики не пытали задержанных и не применяли к ним «никаких иных мер», ограничившись «простой беседой».

Ранее издание со ссылкой на неназванный источник в Гудермесском районе писало, что силовики задержали Аюба и Асхаба Вахарговых в селении Ойсхара и якобы удерживали в РОВД без предъявления обвинений.

В июле Аюба Вахарагова отчитывал республиканский министр культуры Хож-Бауди Дааев за выступления без разрешения «специальной комиссии». По словам чиновника, «только после этого песня имеет право уйти в народ». Он пригрозил тем, что никому в республике не позволят «шутки шутить», поскольку там «есть „отец“, власть и закон».

Как писал News.ru, ранее Министерство культуры Чечни начало поиски в Интернете «псевдоартистов». В ведомстве недовольны тем, как они представляют культуру республики в социальных сетях.