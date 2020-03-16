https://static.news.ru/photo/54a50d44-6793-11ea-bac4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Огородник/ТАСС

Власти Чечни приняли решение досрочно отправить на каникулы учеников школ. Это связано с риском распространения коронавируса.

В целях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции приказом министра образования республики дату начала весенних каникул перенесли на 17 марта, окончание — 25 апреля, — заявили в региональном министерстве образования.

В республике не зафиксировано ни одного случая заражения инфекцией. На сегодняшний день в мире выявлено более 173 тысяч заражённых. От заболевания скончалось 6,6 тысячи человек. Более 77 тысяч выздоровели.

NEWS.ru писал ранее, что три человека заболели коронавирусом в Тольятти. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.