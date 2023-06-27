Чеченские бойцы не пустили украинских диверсантов в Россию Кадыров сообщил, что бойцы «Ахмата» помешали диверсантам ВСУ прорваться в Белгородскую область

Фото: Геннадий Дубовой/РИА Новости

Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова

Бойцы спецподразделения «Ахмат» предотвратили попытку украинских диверсантов зайти на территорию Белгородской области, сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, члены украинской ДРГ были уничтожены на подходе к российской границе.

Накануне, собрав всю необходимую разведывательную информацию, наши бойцы успешно накрыли артиллерийским огнем вражескую группу в зоне своей ответственности. Действуя на опережение, они предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага. Так происходит каждый раз, когда враг пытается приблизиться к оборонительным линиям, — написал Кадыров.

Он поблагодарил начальников отделов МВД по Курчалоевскому и Шатойскому районам Чечни Рустама Агуева и Гайрбека Делимханова за помощь в противодействии украинским диверсантам. Также глава Чечни похвалил бойцов «Ахмата» за эффективную службу на границе России и Украины.

15 июня чеченские бойцы батальона «Запад Ахмат» заступили на службу на границе Белгородской области и Украины. Как заявил Кадыров, жители региона теперь надежно охраняются и украинские диверсанты не смогут проникнуть на территорию области.

Ранее Кадыров предлагал лично президенту РФ Владимиру Путину направить в Белгородскую область для борьбы с диверсантами чеченские подразделения. По его словам, для ликвидации боевиков без последствий для населения необходимы особые знания и подготовка, которой обладают чеченские бойцы.