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Два школьника в селе Доно Забайкалья покончили с собой с интервалом в несколько дней. У обоих ребят не было каких-либо отклонений, ничего не предвещало трагедии, рассказала глава сельской администрации Надежда Перминова.

По её словам, один погибший рос в полной семье — с папой и мамой. Второго воспитывали опекуны, к нему относились нормально, пишет «МК в Чите». После инцидентов полицейские провели собрание...