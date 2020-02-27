https://static.news.ru/photo/5a864328-5987-11ea-add8-fa163e074e61_660.jpgФото: Ramiz Dedaković/unsplash.com
Пропавшая под Краснодаром несовершеннолетняя девушка нашлась в Чечне. Школьницу похитили уроженцы республики, один из которых захотел сыграть с ней свадьбу.
Сообщение о пропаже 15-летней жительницы станицы Голубицкой появилось на сайте следственного управления СК по Краснодарскому краю утром 26 февраля. Девушка купила билет на автобус до краевой столицы, но не добралась до места назначения.
Подростка вывезли в Чечню уроженцы региона, один из которых хотел жениться на ней. При этом похитители угрожали родным девочки и требовали не искать её, — сообщают «Краснодарские известия» со ссылкой на сестру пропавшей.
По информации издания, похитителей задержали. Школьница находится в отделении полиции.
Как писал NEWS.ru, в январе 2019 года полиция опровергла информацию о похищении невесты в Северной Осетии. Ведомство отреагировало на публикацию ролика в Сети.