Чеченцам предлагают объединиться против евроичкерийцев

https://static.news.ru/photo/de80e028-f835-11ea-b059-fa163e074e61_660.jpg Ахмед Дудаев Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Покинувшие Россию сторонники самопровозглашённой Ичкерии, евроичкерийцы, которые выступают за независимость республики, вместе с либеральными СМИ предают любым событиям в Чечне негативный окрас. Так считает чеченский министр информации и печати Ахмед Дудаев.

Об этом он заявил во время конференции, темой которой стало соблюдение прав человека в республике. Дудаев призвал жителей Чечни объединиться против выпадов со стороны евроичкерийцев, которые направлены на создание негативного имиджа Чечни и подрыв стабильности в регионе.

По мнению министра, евроичкерийцам платят за то, что они намеренно вредят народу, передаёт «Кавказ.Реалии».

При этом ранее на народном сходе в главной мечети Грозного «Сердце Чечни» официально прокляли Ахмеда Закаева. Присутствующие на сходе составили резолюцию, в которой сказано, что евроичкерийцы не имеют права быть голосом народа и говорить от имени чеченцев.

В мае, говоря о представителях самопровозглашённой Ичкерии, глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что евроичкерийцы сами знают о несостоятельности своих идей. Он также отметил, что считает чеченцев, живущих в Европе, неотъемлемой частью чеченского общества и радуется их успехам в учёбе и работе.

Во время второй чеченской войны полевой командир и бригадный генерал Ахмед Закаев командовал незаконными вооружёнными формированиями на территории Чеченской Республики Ичкерия. Кроме того, он был её министром культуры, иностранных дел и вице-премьером.

Российские власти в 2001 году выдвинули Закаеву обвинения в терроризме и убийствах мирных жителей. Сейчас он объявлен в международный розыск. При этом живёт Закаев в Великобритании, а Лондонский магистратский суд отказал РФ его выдать.

Как писал NEWS.ru, ранее глава калининградского центра мусульман извинился за мывших ноги в часовне.