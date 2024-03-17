«Чебурашка» проголосовал на выборах в Дагестане и попал на видео В Дагестане избиратель пришел выборы президента в образе Чебурашки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Дагестане на одном из избирательных участков появился косплеер в образе Чебурашки. Telegram-канал кремлевского пула РИА Новости опубликовал соответствующие кадры. На видео видно, как полицейские на проходной просят мужчину в костюме снять «голову» и показать удостоверение личности.

«Чебурашка» пришел на избирательный участок с букетом цветов. Пройдя проверку, он зарегистрировался, заполнил бюллетень и опустил его в урну.

Ранее сообщалось, что Чите на одном из участков появились избиратели в образах Петра I и Александра Невского. Мужчина в костюме Невского заявил, что его галочка в бюллетене станет костью в горле врага.

РИА Новости отмечало, что в Москве и Югре на участках появлялись избиратели в образах Чебурашки. Также Чебурашка фотографировался с членами избиркома в бурятском городе Закаменске. В Тюмени избирателей одного из участков встречал американский журналист Такер Карлсон. Другая избирательница из этого города пришла на участок в образе Барби.

Также утром 15 марта молодожены Алексей и Ульяна Ивденко из Камчатского края приняли участие в выборах президента РФ в ЗАГСе при помощи дистанционного электронного голосования. Супруги рассказали, что они хотели проголосовать вместе, а система ДЭГ им в этом помогла.