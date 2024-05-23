Частный самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Калуги

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Частный самолет-амфибия L-145 выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Калуги, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Лайнер выполнял рейс из Могилева, на его борту находилось четверо членов экипажа, никто не пострадал. У воздушного судна при этом повреждено левое крыло и подломлена левая основная стойка шасси.

23 мая в 13:48 частный самолет-амфибия L-145, выполнявший рейс из Могилева, совершал посадку в Международном аэропорту «Калуга», — говорится в сообщении.

В четверг, 23 мая, в 11:30 приостановил работу аэропорт Казани. Решение объяснили работами по обеспечению безопасности перелетов. В настоящий момент воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. Как долго продлятся ограничения, не уточняется.

Накануне в аэропорту Тюмени совершил вынужденную посадку пассажирский самолет рейсом Уфа — Новый Уренгой. Решение было принято в связи с отказом автоматики на воздушном судне. Лайнер проследовал на запасной аэродром и благополучно сел. Пострадавших в результате инцидента нет.

В тот же день похожий инцидент произошел и со вторым самолетом авиакомпании «Ямал». Рейс Уфа — Ноябрьск также был вынужден совершить вынужденную посадку в аэропорту Рощино в Тюмени. Причиной стала разгерметизация кабины пилота. Обошлось без пострадавших.