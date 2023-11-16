Калининградец отказался от грузоперевозок и получил битой по голове В Калининграде возбудили дело после нападения частного перевозчика на клиента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Калининградской области возбудили уголовное дело об угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ) после обращения местного жителя, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Пострадавший заявил, что частный перевозчик избил его битой на одной из улиц в поселке Холмогоровка. Мужчина добавил, что обидчик угрожал ему убийством.

В полицию Зеленоградска обратился с заявлением житель Калининграда. Мужчина рассказал, что на одной из улиц в пос. Холмогоровка его избили битой, при этом высказывая угрозы убийством, — говорится в сообщении.

В обстоятельствах произошедшего разбирался местный участковый. Полицейский предварительно установил, что причиной конфликта стал отказ пострадавшего от услуг частного перевозчика и его нежелание возместить водителю деньги за затраченный бензин. Реакция клиента настолько не понравилась подозреваемому, что тот достал биту и два раза ударил его по туловищу с угрозами убийства.

Ранее сообщалось, что в Сети распространились кадры с нападением группы жителей Дербента на женщину у местного филиала Московского педагогического государственного университета (МГПУ). На кадрах с места событий видно, что пострадавшую избили шваброй. Региональные правоохранительные органы эту информацию не комментировали.