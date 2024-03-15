Частный дом вспыхнул в Курской области при обстреле ВСУ Старовойт: частный дом загорелся из-за обстрела ВСУ в Курской области

Фото: МО Украины

Частный дом загорелся из-за обстрела ВСУ в Глушковском районе Курской области, заявил в Telegram-канал губернатор региона Роман Старовойт. Он отметил, что снаряд попал в постройку в поселке Теткино.

В результате попадания снаряда загорелся частный дом. Пожарные расчеты будут на месте, как только это будет безопасно, — написал он.

Ранее жителям Курской области запретили распространять на интернет-ресурсах фото- и видеоматериалы о работе, дислокации и передислокации Вооруженных сил России, а также с мест обстрелов. Кроме того, было запрещено публиковать сведения о военной инфраструктуре, критически важных объектах и работе средств противовоздушной обороны. Данная мера направлена на обеспечение безопасности населения.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что одновременно несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе подверглись атаке ВСУ. По его словам, в селе Новая Таволжанка повреждена линия электропередачи, а в Шебекино из-за падения дрона повыбивало окна в двух многоквартирных домах.

В ночь на 14 марта ВСУ с помощью дронов атаковали Белгородскую и Курскую области. Дежурные средства ПВО перехватили над территориями регионов 14 вражеских беспилотников, из которых 11 — над Белгородской и три — над Курской областями.