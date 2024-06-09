Частный дом в Донецке разрушился из-за прямого попадания снаряда НАТО Кулемзин: ВСУ 16 раз за сутки открывали огонь по Донецку

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

ВСУ на протяжении всего дня обстреливали Донецк, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. По его словам, 9 июня с 9:00 до 21:00 украинские военные 16 раз открывали огонь по Петровскому и Кировскому районам. Также зафиксировано прямое попадание боеприпаса в один из домов частного сектора по улице Лозовая.

В общей сложности было выпущено 50 снарядов из орудий стран НАТО калибра 155 мм. Также враг использовал против мирных жителей Петровского района ударный дрон-камикадзе, — отметил Кулемзин.

Мэр подчеркнул, что в результате обстрелов в поселке Станции Рутченково пострадала женщина 1947 года рождения. Также в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на автостанции «Трудовская» ранены мужчины 1980 и 1987 года рождения.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины подтягивают резервы в Запорожскую область. По его словам, речь идет об Ореховском и Васильевском направлениях, однако инициатива остается в руках Вооруженных сил России.

До этого Киев перебросил на Харьковское направление как минимум две бригады ВСУ с Донецкого фронта. По информации зарубежных СМИ, на усиление группировки украинских сил под Харьковом переброшены батальоны, находившиеся в резерве. Эти сведения подтвердили бойцы ВСУ.