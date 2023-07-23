Частный дом сгорел после возможного удара молнии в Подмосковье

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Telegram-канал Baza сообщил, что пожар произошел в частном доме в деревне Хоругвино городского округа Солнечногорск в Московской области. По его данным, местные жители рассказали, что в здание ударила молния.

Огнем было охвачено 300 квадратных метров. В результате возгорания жилой дом полностью сгорел. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало. Вечером в воскресенье, 23 июля, в Подмосковье и Новой Москве регистрировали сильные грозы.

По данным телеканала «360», от огня обрушилась крыша дома. На место происшествия прибыли спасательные службы, которые приступили к тушению. По предварительным данным, причиной возгорания стала попавшая в постройку молния.

Недавно в Красноярском крае в природном парке «Ергаки» девушка скончалась в результате удара молнии. Альпинистка из Екатеринбурга совершала восхождение на пик Звездный.

Ранее также стало известно, что 16-летнего подростка убило молнией в Новосибирской области в деревне Александровке Болотинского района. В момент трагедии вместе с погибшим находился его 13-летний брат, который был доставлен в больницу. Инцидент произошел, когда мальчики пасли коров, а после начала грозы решили спрятаться под деревом.