Частные клиники Москвы могут привлечь к выявлению коронавируса с помощью КТ

https://static.news.ru/photo/60c9c054-8a27-11ea-b0c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Частные клиники Москвы могут привлечь к выявлению пациентов с COVID-19 с помощью КТ

Столичные городские больницы и поликлиники исчерпали свои возможности по выявлению коронавируса у пациентов с помощью компьютерной томографии (КТ). Власти рассматривают вариант привлечения к этому процессу платных медучреждений. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе визита в Московский референс-центр лучевой диагностики.

Именно туда сейчас и поступают данные томографии, на основании которых Собянин и сделал такие выводы.

Мне кажется, что мы исчерпали возможности наших поликлиник по обследованию КТ, потому что поток пациентов большой достаточно, — приводит слова мэра ТАСС.

По словам Собянина, к диагностике придётся подключить и частные клиники, имеющие соответствующее оборудование.

Например, сегодня ПЦР-лабораториями выявлено 2 220 заболеваний COVID. Им параллельно 2 500 пневмоний с подозрением на COVID выявлено за счет работы поликлиник, компьютерных технологий, единого радиологического центра, — пояснил мэр.

Собянин также отметил, что сейчас заключение по результатам компьютерной томографии в центре делается с помощью технологий искусственного интеллекта. С Собяниным согласился и главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов.

Он заверил, что точность расчетов в центре превышает 90%, а их обработка занимает меньше пяти минут. Только за день в центре провели 3 802 исследования, точность составила около 92%, уточнил он. При этом Собянин отметил, что с сегодняшнего дня «начинаем работать в боевом режиме».

Как писал NEWS.ru, ранее Собянину показали работу искусственного интеллекта при диагностике COVID-19.