Части тела рабочего раскидало по дачному массиву под Псковом Под Псковом мужчину разорвало на части при бурении скважины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В деревне Малая Гоголевка Псковской области 22 мая 41-летний местный житель погиб при бурении водяной скважины, сообщает региональное управление СКР. Агентство ПАИ отмечает, что ЧП произошло в СНТ «Мирное». Погибшего намотало на буровой шнек. В результате части тела раскидало по дачному массиву.

Мужчина на одном из дачных участков в садовом товариществе в деревне Малая Гоголевка Псковского района производил работы по бурению водяной скважины, в ходе которых он оказался в зоне работающего крутящего элемента и получил повреждения, от которых скончался на месте происшествия, — сообщили в Слдекоме.

9 мая на юге Москвы рабочий погиб в результате несчастного случая на стройплощадке. Стеклопакет рухнул с высоты во время порыва ветра и попал на 24-летнего рабочего из Средней Азии. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

В апреле рабочий погиб на строительном объекте в Москве после того, как на него с высоты упало сорванное ветром ограждение. Это был не первый инцидент со смертью рабочего на строительном объекте на улице Южнопортовой. В феврале там разбился насмерть человек, упав с высоты.