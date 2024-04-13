Часть жителей Приангарья осталась без света из-за снега и ветра Babr Mash: часть жителей Приангарья осталась без света из-за снега и ветра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Часть жителей Приангарья остались без света из-за снега и ветра, которые оборвали провода линий электропередачи, сообщает Telegram-канал Babr Mash. По его данным, в настоящий момент около 50 человек занимаются ликвидацией последствий.

По информации канала, специалисты осматривают оборудование и ЛЭП, проверяют сопротивление изоляции и токи утечки. В некоторых домах лампочки уже снова загорелись. Как стало известно каналу, ориентировочное время полного восстановления в Иркутске и Шелехове — 16:00, в Иркутском и Шелеховском районах — 20:00.

12 апреля север Санкт-Петербурга остался без электричества. Свет пропал от улицы Бутлерова к западной части города и от проспекта Непокоренных до проспекта Науки. Позднее в Калининском районе Северной столицы восстановили подачу электричества после поломки. По данным Ленэнерго, бригады техников выехали на место сразу после поступления сигнала о нарушении электроснабжения.

До этого в Москве станции метро «Площадь Революции» и «Курская» остались без света. В метрополитене отключились эскалаторы, а также пропала связь. Отмечается, что на станциях метро Арбатско-Покровской линии случился сбой в подаче электричества. Некоторые пассажиры сообщали, что сбой произошел и на станции «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской линии.