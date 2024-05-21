Часть Владивостока осталась без света Во Владивостоке жители более 10 улиц остались без света из-за аварии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители 13 улиц во Владивостоке остались без электроэнергии вследствие аварийного отключения света, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Владивостокского предприятия электрических сетей. Специалисты занимаются устранением аварии.

В результате аварийного отключения без электроэнергии [осталась] часть жилых домов и социально значимых объектов, — рассказали во ВПЭС.

Отключения зафиксированы на улицах Бородинской, Давыдова, Кутузова, Русской, проспекте 100-летия Владивостока, Адмирала Горшкова, Адмирала Смирнова, Анны Щетининой, Барклая, Залесной, Лесной, Маковского, Раевского. Ориентировочное время устранения аварии — 17:35 (10:35 мск), уточнили в пресс-службе.

Ранее жители Новороссийска массово остались без света из-за пожара на подстанции. Мэр города Андрей Кравченко сообщил, что проблема коснулась 26 тысяч горожан. Причины происшествия устанавливаются.

До этого глава Севастополя Михаил Развожаев отмечал, что частичное отключение электроэнергии в городе связано с остановкой работы части оборудования на подстанции. По его данным, на нее упали обломки сбитых беспилотников. Кроме того, авария на подстанции «Южная» привела к отключению света в Курской области. Порядка 120 тысяч человек остались без электричества.