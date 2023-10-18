Часть тела нашли на трассе в Ленобласти Человеческую руку нашли на трассе «Скандинавия» в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Человеческая рука найдена на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По предварительной версии, она могла принадлежать человеку, сбитому большегрузным автомобилем.

Канал уточняет, что рука была обнаружена на мосту через реку Перовка. Рядом видны свежие следы крови. При этом отсутствуют следы ДТП, а на отбойниках нет повреждений.

Эксперты рассматривают ряд версий произошедшего. По одной из них, человек, которому принадлежала рука, был сбит фурой, после чего его тело упало в реку.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга по пути на работу обнаружила окоченевшее тело мужчины в кустах на пересечении ЕКАД с улицей Черняховского. Специалисты установили, что умершему было 46 лет. Причиной его смерти могло стать переохлаждение, поскольку на мужчине были только штаны и футболка. Следов насильственной смерти выявлено не было.

В августе мужчина нашел в лесу вблизи поселка Мшинская в Ленобласти человеческий череп. Он лежал в паре сотен метров от дороги. Прибывшие на место сотрудники полиции отправили останки на экспертизу.