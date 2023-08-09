Часть Сочи могла остаться без воды из-за оползня Часть Сочи могла остаться без воды из-за повреждения водопровода оползнем

Фото: Водоканал Сочи

Часть центра Сочи, а также Адлерский и Хостинский районы города могли остаться без воды из-за оползня, повредившего водопровод, сообщает Telegram-канал «Водоканал Сочи». По информации организации, инженерные службы уже обнаружили два участка повреждений и сейчас проводят подготовительные работы для ремонта системы водоснабжения.

Специалисты водоканала проводят крупный комплекс превентивных работ на магистральных сетях в Адлерском районе Сочи. <...> Инженерными службами водоканала уже выявлено два участка повреждений. Без оперативного вмешательства может произойти крупная коммунальная авария, способная оставить без жизненно важного ресурса на неопределенный срок обширные территории Адлерского и Хостинского районов, а также часть центра Сочи, — говорится в сообщении организации.

«Водоканал Сочи» отмечает, что ситуация оценивается как предкритическая. Для ликвидации повреждений был создан оперштаб, который будет контролировать ход восстановительных работ. Они начнутся 9 августа в 22:00 и должны завершиться на следующий день. Организация добавляет, что во время ремонты жители ряда районов города могут столкнуться с перебоями в водоснабжении.

Ранее в Грузии сошел оползень. В результате происшествия повреждения получили мосты и дороги, ведущие к гостиничному комплексу «Сансет Шови». На место происшествия были направлены вертолеты погранслужбы. Из опасной зоны эвакуировали до 70 человек. Позднее в районе схода оползня спасатели обнаружили тела двух человек. Во время экспертизы было установлено, что одной из погибших является россиянка Ксения Тричева.