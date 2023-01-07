Часть раненных в Макеевке солдат перевели в самарский госпиталь Азаров: часть раненных в Макеевке солдат перевели из Ростова в самарский госпиталь

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на своей странице во «ВКонтакте» заявил, что часть военнослужащих из региона, раненных в Макеевке, перевели в госпиталь Самарской области. Он опубликовал видео, в котором встречает раненых бойцов. По его словам, речь идет о 60–70 людях.

Около 60-70 человек отправил в Самару, у кого позволяет самочувствие. Наши местные медики подготовились к приему, бойцы получат дополнительные силы для скорейшего восстановления, — написал Азаров.

Он добавил, что некоторых солдат отправили на лечение в Санкт-Петербург.

Министерство обороны РФ ранее сообщило, что массовое использование личным составом мобильных телефонов вопреки запрету стало основной причиной трагедии в Макеевке. Пресс-служба российского военного ведомства уточнила, что противнику удалось запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для последующего нанесения удара. В ведомстве уточнили, что в результате удара ВСУ погибло 89 российских военных. В Минобороны добавили, что по итогам расследования трагедии в Макеевке виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.