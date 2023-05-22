Часть ракеты упала в огород в Белгородской области Гладков: часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка

Фото: t.me/vvgladkov

Часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка, заявил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам главы региона, сработала система ПВО. Также один снаряд попал в частный жилой дом в селе Козинка.

Сработала наша система ПВО. Часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка. Взрывотехники и оперативные службы на месте, приступают к обезвреживанию, — написал он.

22 мая глава Брянской области Александр Богомаз рассказал, что ВСУ обстреляли из минометов село Хоромное. По его сведениям, никто не пострадал.

19 мая беспилотник упал во дворе жилого многоквартирного дома в Белгороде, сообщал глава региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, дрон врезался в окно квартиры на седьмом этаже, после чего рухнул на землю. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений не было, на место выезжала оперативная группа и взрывотехники.

10 мая Гладков сам чуть не попал под обстрел при выeзде из Шебекино, когда по приграничному городу начали бить ВСУ. В результате атаки один местный житель получил осколочное ранение в живот, его гоcпитализировали в тяжелом состоянии. При этом в СМИ писали, что раненый мужчина скончался еще по пути в больницу.