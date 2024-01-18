Авария на Балаклавской ТЭС обесточила часть Крыма Развожаев: ложное срабатывание газового оборудования произошло на ТЭС

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Ложное срабатывание газового оборудования произошло на Балаклавской ТЭС, в результате чего часть Крымского полуострова оказалась обесточена, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его данным, из-за аварии отключились два энергоблока.

По предварительной информации, в 18:05 произошло ложное срабатывание газового оборудования на Балаклавской ТЭС, это повлекло отключение двух энергоблоков. Отключены потребители: Балаклава, б. Казачья, б. Камышовая, Фиолент, центральная часть города, ул. Ленина, ул. Б. Морская, — говорится в сообщении.

По информации губернатора на месте работали все оперативные бригады. По данным «Севэнерго», к настоящему моменту электроснабжение в Севастополе восстановили.

В июле 2023 года сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали Балаклавскую ТЭС в Севастополе. По информации СМИ, беспилотник самолетного типа был сбит и рухнул на безопасном расстоянии от ТЭС. Украинская армия могла использовать беспилотник-камикадзе. В результате атаки пострадавших и разрушений не было.

В феврале силы ПВО сбили беспилотник в районе Балаклавской ТЭС, сообщал Михаил Развожаев. По его словам, повреждений на тепловой электростанции не было, она продолжила работу в штатном режиме.