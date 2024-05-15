Часть группировки ВСУ оказалась в оперативном окружении в Часовом Яре

Фото: МО Украины

Группировка украинских войск оказалась в оперативном окружении на востоке Часова Яра, сообщили ТАСС представители силовых структур ДНР. Вооруженные силы Украины несут большие потери на этом участке. Официального подтверждения информации от Минобороны России нет.

На востоке Часова Яра группировка противника попала в оперативное окружение. Вся эта территория находится под полным огневым контролем, — заявили в силовых структурах народной республики.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что российские силы готовят для ВСУ два котла. По его мнению, ВС РФ хотят разделить две большие украинские группировки. Шевченко считает, что направление ударов будет происходить с двух сторон: Белгородская область — Харьков — Днепропетровск и Донецк — Часов Яр — Днепропетровск.

Полковник ВСУ Павел Федосенко до этого заявлял, что Вооруженным силам России после взятия Константиновки и Дружковки откроется путь для продвижения на Днепр. По его словам, вероятность такого развития событий достигает 70%. Через несколько недель войска России также будут в Харькове и Кривом Роге, считает украинский военный.