Часовой ранил жителя Белгородской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Часовой в Белгородской области ранил местного жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram. По его словам, мужчина не остановился на предупреждение военного, после чего тот выстрелил мужчине в ногу. Гладков добавил, что житель в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

На данный момент известно, что мужчина не остановился на предупреждение часового. О точных деталях произошедшего предстоит разобраться следственным органам, ФСБ и Министерству обороны РФ, в том числе в том, почему он находился в это время на приграничной территории и зачем пошел к военным, — написал Гладков.

Он призвал всех жителей области отказаться от похода в лесополосы всех приграничных муниципалитетов.

2 января белгородский губернатор сообщил об обстреле села Муром. По его словам, погибших и раненых среди местных жителей нет, повреждены два жилых дома и автомобиль. Также Гладков рассказал об обстреле села Вязовое в Краснояружском районе.

До этого Гладков сообщал, что в новогоднюю ночь над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО. По словам губернатора, было сбито четыре ракеты, выпущенные украинскими военными из РСЗО.