Полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка попросил глав региона сделать отдых на местных курортах максимально безопасным для россиян.
Учитывая сегодняшнюю международную ситуацию с распространением коронавируса, прошу обратить отдельное внимание и принять все необходимые меры для того, чтобы обеспечить нашим гражданам безопасный отдых, — приводит его слова пресс-служба.
В ходе совещания по социально-экономическому развитию Ставропольского края Чайка заявил, что регион обладает всеми ресурсами для того, чтобы быть одним из крупнейших и востребованных отечественных курортов. Он отметил, что благодаря грамотному развитию курортно-оздоровительных зон приток отдыхающих за последний год вырос на 13%.
Ранее NEWS.ru писал, что отдыхающим в Италии россиянам порекомендовали досрочно вернуться домой из-за коронавируса. Продажа туров в страну была приостановлена в конце февраля.
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