https://static.news.ru/photo/3b62ce4e-644f-11ea-b3d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Mikhailov/Global Look Press

Полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка попросил глав региона сделать отдых на местных курортах максимально безопасным для россиян.

Учитывая сегодняшнюю международную ситуацию с распространением коронавируса, прошу обратить отдельное внимание и принять все необходимые меры для того, чтобы обеспечить нашим гражданам безопасный отдых, — приводит его слова пресс-служба.

В ходе совещания по социально-экономическому развитию Ставропольского края Чайка заявил, что регион обладает всеми ресурсами для того, чтобы быть одним из крупнейших и востребованных отечественных курортов. Он отметил, что благодаря грамотному развитию курортно-оздоровительных зон приток отдыхающих за последний год вырос на 13%.

Ранее NEWS.ru писал, что отдыхающим в Италии россиянам порекомендовали досрочно вернуться домой из-за коронавируса. Продажа туров в страну была приостановлена в конце февраля.