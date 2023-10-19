Церковного дебошира из Канска отправили в СИЗО Kras Mash: Одного из церковных дебоширов Канска отправили на два месяца в СИЗО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд отправил на два месяца в СИЗО молодого человека, который с другом ворвался в храм и начал оскорблять прихожан, передает Kras Mash. По информации Telegram-канала, на приятелей завели дело о хулиганстве, а также обвинили в оскорблении чувств верующих.

Как пишет канал, 20-летний Роман и 28-летний Николай гуляли всю ночь, а под утро пьяными ворвались в Свято-Троицкий кафедральный собор, где угрожали старикам и оскорбляли священника. Все свои действия, как отмечает канал, дебоширы снимали на видео.

Уточняется, что в телефоне одного из них также нашли видео с пьяными наездами на полицейских. Теперь Роман отправился в изолятор, судьбу второго хулигана суд решит позднее, пишет канал.

Ранее Следственный комитет России возбудил против трэш-блогера Станислава Базарова (Стасик Кудрявый) уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих и распространения порнографических материалов. Его задержали в московском аэропорту при попытке покинуть Россию. Отмечается, что Базаров снял ролик, в котором осквернил икону, после чего разместил видео в открытом доступе. Назначена религиоведческая судебная экспертиза. Базарова доставили в подразделение ведомства для проведения с ним необходимых следственных действий.