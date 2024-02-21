Цены на один продукт в Петербурге достигли исторического максимума Петростат: чеснок подорожал на 71% за 2023 год в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на чеснок в Санкт-Петербурге выросли на 71% в 2023 году, следует из данных Петростата. Таким образом, стоимость данного продукта приблизилась к максимуму за все время наблюдений.

В Россию чеснок поступает из Китая, Египта и Ирана. Рост цен на него обозначился в связи с пандемией коронавируса, на фоне которой петербуржцы стремились укрепить иммунитет проверенными способами.

Следующий скачок стоимости чеснока пришелся на период с марта по апрель 2022 года после введения санкций, которые привели к повышению цен на импортные продукты. В этот же момент в страну поступило 59,5 тысячи тонн чеснока — на 15% меньше, чем годом ранее.

Доля российского чеснока на рынке представлена небольшими фермерскими хозяйствами, которые не могут выдерживать конкуренцию с импортной продукцией. При этом отмечается, что отечественный чеснок отличается более насыщенным вкусом и крупными зубчиками.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов заявил, что производители пива пытаются не допустить роста цен на фоне подорожания сырья и новых правил маркировки напитка. По его словам, пивовары сталкиваются с удорожанием сырья и процессов до 30%, что может повлиять на розничные цены.