Центробанк голосует за хабаровского губернатора

Если верить врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтярёву, то он одержал свою первую настоящую победу в интересах региона, способную приподнять его престиж и рейтинг среди местного населения. По его словам, он договорился с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной о том, что с купюр в пять тысяч рублей в ближайшие годы не исчезнет вид Хабаровска.

Между тем, как известно, у нас грядёт новое оформление денежных знаков, в основе дизайн-концепции которых лежит чисто географический принцип федеральных округов. На одной стороне купюры предполагается помещать вид крупнейшего города округа, чаще столицы, а на обороте — характерные приметы или достопримечательности самого округа.

А так как на пионерской купюре нового образца достоинством в две тысячи уже появился знаменитый мост, гордость Владивостока — новой столицы Дальнего Востока, то вместо Хабаровска пятитысячную украсят видами Екатеринбурга, столицы уральского края.

Serguei Fomine/Global Look Press

И вот тут-то выяснилось, что Хабаровск, город и так очень простой для нынешней власти, как бы решили унизить дважды. Сначала вроде бы в наказание за неправильное голосование и избрание губернатором «несогласованного» Сергея Фургала столицу округа перенесли из Хабаровска во Владивосток. А теперь Хабаровск стирают ещё и с самой вожделенной купюры. Мало кому такие действия, отдающие прямо-таки антихабаровской конспирологией, могут понравиться в крае, который и так до нельзя взбаламучен последними событиями.

А раз так, то вполне логично, что в Москве решили не дразнить местных и согласились на компромисс с временным продолжением печатания денег с памятником Муравьёву-Амурскому. Вряд ли такое решение принималось лично Эльвирой Набиуллиной, но по сути оно глубоко компромиссное. Молодому Дегтяреву переизбираться уже этой осенью, он уже и квартирку прикупил в Хабаровске, надеясь там обжиться на ближайшие пять лет.

И все эти годы печатные станки будут вносить смуту в разум пожилых россиян, что будут мучительно разбираться, какой денежный знак настоящий — с Хабаровском или всё-таки с Екатеринбургом. А зная игры с сувенирными деньгами, нельзя исключить, что одновременно в ход пойдут «шутейные» пятитысячные купюры с Казанью или Рязанью. Как говорится, больше денег — хороших и разных. Мы же помним, как новые билеты в две тысячи вначале отказывались принимать банкоматы и простые недоверчивые продавцы. Но надо поддержать край далёкий, но нашенский в плане проявления федерального уважения.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Беда только, что достойных городов у нас много, а вот разновидностей купюр с разным номиналом — не слишком. В славном Ярославле уже также недовольны грядущей заменой своих достопримечательностей на самой ходовой тысяче на виды Нижнего Новгорода. Понятно, что Нижний отмечает своё восьмисотлетие, но власти Ярославля уверены, что потеря своего места на «штуке» приведёт к снижению туристического потока в город. Недаром, мол, все прибывшие первым делом спешат запечатлеть себя на фоне памятника Ярославу Мудрому и церкви Иоанна Предтечи. А ещё есть сама тысячная банкнота, отлита в бронзе. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов — влиятельный человек из президентских адъютантов. Ему прочат большое федеральное будущее. А что, если и он поставит вопрос о сохранении в денежном обороте места древнего города?

А что, если решат не раздражать красноярцев, и так страдающих от плохой экологии. Ну чем их миллионник хуже Новосибирска? На берегу Енисея даже местную гостиницу называют с «видом на червонец».

Так что это раньше считали, деньги не пахнут. Теперь и купюры отдают большой политикой.