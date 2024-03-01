Жители Севастополя остались без света В центре Севастополя пропал свет из-за аварии на электросетях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Севастополя отключили свет, возобновление подачи электроэнергии ожидается в течение двух часов, сообщил в своем Telegram-канале исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов. В пресс-службе предприятия «Севастопольэнерго» уточнили, что это произошло из-за технологического нарушения в электрических сетях.

Аварийная бригада выехала. Время на устранение технологического нарушения — от 15 мин до двух часов. Параллельно происходит переподключение потребителей, — написал Горлов.

Без света остались частично центр города (ул. Петрова, Ушакова, Капитанская, Ленина), а также улицы Пожарова, Карантинная, Ковпака, Ивана Голубца, Киевская и Руднева.

1 марта в Севастополе объявлялась воздушная тревога, об этом сообщал губернатор Михаил Развожаев. По его словам, в городе сработали системы противовоздушной обороны. Глава региона призвал сограждан сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах. Он также рекомендовал севастопольцам не находиться на открытом пространстве.

В феврале глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Запорожская АЭС осталась без питания от последней резервной внешней линии электропередачи. Внешняя электроэнергия используется на объекте для охлаждения шести атомных реакторов и других функций, уточнил он.