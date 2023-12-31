Центр Петербурга перекрыли для автомобилей и пешеходов «78»: движение перекрыли на 29 участках дорог Санкт-Петербурга

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Центр Санкт-Петербурга перекрыли для автомобилистов и пешеходов, сообщает Telegram-канал «78 | Новости». По его данным, движение ограничили на 29 участках дорог Северной столицы.

Отмечается, что у петербуржцев не получится прогуляться по Невскому проспекту от набережной Мойки до Дворцовой площади. По информации канала, дорогу откроют в 20:00 по московскому времени. В настоящий момент выясняются причины ограничений.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отменил концерт на Дворцовой площади в новогоднюю ночь в знак поддержки жителей Белгорода, которые подверглись атаке ВСУ, в результате чего погибли 24 человека. Глава Северной столицы отметил, что к нему обратилось множество петербуржцев с такой просьбой. Также Беглов подчеркнул, что пообщался с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым и предложил помочь в восстановлении пострадавших от Вооруженных сил Украины объектов.

Власти некоторых городов РФ, в том числе Липецка и Ельца, также сообщили об отмене новогодних мероприятий в знак солидарности с жителями Белгорода. Власти Ельца выразили готовность оказать помощь пострадавшему региону. В свою очередь, во всей Воронежской области приняли решение отменить новогодние мероприятия 31 декабря в связи с трагедией в Белгороде. Власти решили отказаться в том числе от праздничной елки в административном центре.