Центр Донецка охватил огонь после нового удара ВСУ

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Центр Донецка горит в результате нового удара со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. По его словам, на 23:55 часов обстрел населенного пункта продолжался.

МЧС работает на месте. По предварительной информации укронацисты использовали кассетные боеприпасы. Обстрел города продолжается. Осколки сыпятся в Ворошиловском районе, — написал Кулемзин.

ВСУ ударили по Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Украинские военные атаковали город боеприпасами калибром 155 мм, которые обычно используют страны НАТО.

Ранее Кулемзин сообщил, что здание Донецкого университета экономики и торговли загорелось в результате обстрела со стороны украинской армии. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации по вопросам, связанным с военными преступлениями Украины, ВСУ атаковали населенный пункт с помощью кассетных боеприпасов.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о гибели жительницы населенного пункта Токмак в результате обстрела кассетными боеприпасами со стороны Вооруженных сил Украины. Еще один человек получил ранения, его госпитализировали.