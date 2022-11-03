Центр «Амурский тигр» показал «восхождение» медвежонка на дерево

Фото: Andrey Nechaev/Russian Look/Global Look Press

Центр «Амурский тигр» опубликовал забавное видео с карабкающимся на дерево медвежонком в Еврейской автономной области. На кадрах малыш упрямо и целеустремленно лезет ввысь по стволу, а внизу расхаживает мама-медведица.

Видео с покоряющим высоту медвежонком запечатлела фотоловушка. Сотрудники Центра отметили целеустремленный взгляд мишки, который явно не собирается останавливаться на достигнутом.

К сожалению, камера не сняла ни дальнейшее восхождение малыша, ни то, как он слезал с дерева. Подозреваем, что при спуске за помощью пришлось обращаться к матери-медведице, которая была рядом, — говорится в подписи к видео.

Однако, сотрудники Центра тут же поспешили успокоить любителей животного мира, добавив, что история закончилась благополучно.

Как бы то ни было, все закончилось благополучно: мы посещали место съемки, мишки на дереве уже не было, — говорится в сообщении.

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