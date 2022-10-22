Центр «Амурский тигр» показал резвящегося в лесу медведя

Фото: Andrey Ivanov/Global Look Press

Центр «Амурский тигр» показал резвящегося в лесу под деревьями бурого медведя. Съемка с фотоловушек сделана в Хабаровском крае и датирована мартом этого года.

На кадрах зверь с удовольствием принимает воздушные ванны и самозабвенно катается по земле, задирая все четыре мохнатые лапы.

Беззаботный мишка из Еврейской автономной области желает всем хороших выходных. Дата съемки 29 марта 2022 года, — гласит подпись к видео.

Накануне в честь 84-летия Хабаровского края Центр опубликовал милое фото с гималайским медвежонком, поздравив таким образом регион. В кадре медвежонок стоит на задних лапах, опираясь на дерево, и внимательно смотрит в камеру.

Центр «Амурский тигр» было создан Русским географическим обществом по инициативе президента Владимира Путина в 2013 году.Его цели заключаются в изучении, сохранении и увеличении популяции амурского тигра в России посредством реализации природоохранных, научных, образовательных и культурно-просветительских проектов.

Ранее сообщалось, что в Московский зоопарк из ЛНР привезли гималайского медведя Грома. Местные жители опасались, что из-за артиллерийских обстрелов у животного случился инсульт.