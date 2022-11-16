Центр «Амурский тигр» показал «говорящего» тигра Грома

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Центр «Амурский тигр» опубликовал видео с попавшим на камеру фотоловушки тигром Громом. На кадрах, где хищник шагает куда-то по своим делам, раздается его грозный рык. Видео опубликовано в Telegram-канале Центра.

Видео датировано июлем этого года. Сотрудники Центра предположили, что «разговор» полосатого красавца был гораздо длиннее, но записать удалось только его часть.

Тигр Гром не просто так носит свою кличку. Вот и на этом видео он чуть-чуть да и успел «поговорить» на камеру. Предполагаем, что монолог был длиннее, но, к сожалению, фотоловушка успела записать только последнюю его часть, — говорится в сообщению к ролику.

Гром уже не первый раз попадает в кадр. На днях центр показал, как король тайги пробирается через глубокий снег в Еврейской автономной области в марте этого года. Лапы зверя буквально утопают в сугробах, но это не мешает ему прогуливаться.

Ранее национальный парк «Земля леопарда» опубликовал кадры с любопытным амурским тигром, сделанными при помощи фотоловушки в Приморье. Хищник заметил устройство и крайне заинтересовался им.