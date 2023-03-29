Целый спорткомплекс эвакуировали из-за листочка с песней Ke$ha Blow Из-за распечатанного текста песни о взрыве эвакуировали спорткомплекс в Красноярском крае

Фото: дюсшназарово.рф

В Красноярском крае целый спорткомплекс эвакуировали из-за оставленного листочка с песней Blow американской певицы Ke$ha, сообщает Telegram-канал SHOT. В треке исполнительница поет, что «это место сейчас взорвется» и обещает «захватить власть». Сотрудники службы безопасности так испугались, что вызвали полицию.

По данным канала, распечатку оставил отец одной из спортсменок. Он заявил полиции, что дочь-семиклассница попросила его это сделать, но не объяснила зачем.

Ранее в Москве на станции метро «Щукинская» оцепили конфету. Сладость была выполнена в форме гранаты. Ее заметил один из бдительных пассажиров, о чем сообщил сотрудникам органов правопорядка. На Курском вокзале предмет, который приняли за гранату, оказался игрушкой. Владельцем «гранаты» оказался 22-летний житель Москвы.

Позже Telegram-канал Mash сообщил, что в Брянской области военнослужащие потеряли целый ящик гранат, а также запалов к ним. По данным канала, тара с 20 гранатами и средствами для воспламенения выпала на одной из дорог при перевозке. Минобороны эти сообщения не комментировало.