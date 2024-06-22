«Цель поражена»: российский «Вихрь» разгромил замаскированную технику ВСУ МО: экипаж вертолета Ка-52М поразил замаскированную технику ВСУ

Фото: МО РФ

Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М Воздушно-космических сил РФ поразил замаскированную технику ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны России. Командир Ка-52М отметил, что при выполнении боевой задачи использовались неуправляемые авиационные ракеты С-8 и управляемые авиационные ракеты «Вихрь».

Получили задачу с командного пункта. Выполнили взлет с аэродрома базирования. Полет далее по заданному маршруту. Вышли на боевой курс, отработали по заданию, по заданной цели НАРами [неуправляемыми авиационными ракетами] с кабрирования. Цель поражена. По обратному маршруту вернулись на аэродром базирования, — рассказал военнослужащий.

Ранее президент страны Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле заявил, что Россия будет наращивать поставки своим войскам в зону специальной военной операции на Украину беспилотных летательных аппаратов, комплексов контрбатарейной борьбы и другой техники. Также он рассказал о планах по совершенствованию вооруженных сил с опорой на современную науку и опыт спецоперации.

Путин подчеркнул, что в основе развития армии должен лежать опыт проведения СВО, так как в мире складывается непростая международная ситуация. Появление новых вызовов и рисков требует всестороннего совершенствования вооруженных сил, считает он.