Цех по производству мебели загорелся в Кировской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Цех по производству мебели горит в Кировской области, сообщила пресс-служба МЧС. Площадь пожара составила 700 квадратных метров. На месте работают 56 огнеборцев и 16 единиц техники.

В Кировской области специалисты МЧС России ликвидируют пожар. В Кирове горит цех по производству мебели. Площадь составляет 700 квадратных метров. На месте работают 56 огнеборцев и 16 единиц техники, — отметили в ведомстве.

Ранее высшее танковое командное училище на Оренбургском тракте в Казани охватил огонь. Пожару присвоили второй ранг опасности. Огонь распространился на казармы и перешел на кровлю. На место происшествия быстро прибыли пожарные расчеты. На опубликованных кадрах заметно, что большие клубы дыма рвутся в небо и накрывают ближайшие улицы.

До этого при пожаре в одноэтажном частном доме, расположенном в Зеленограде на улице Новомалино погибли четыре человека. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Сотрудники МЧС вывели из горящего строения четырех жильцов, позже трое из них скончались. Под завалами здания было обнаружено еще одно тело. Из соседнего дома эвакуировали трех человек, поскольку существовала опасность перехода пламени.

Тем временем в Кемерово огнеборцы спасли 13 человек при пожаре в жилом доме. Самостоятельно до прибытия спасателей на улицу вышли 11 человек. Возгорание в пятиэтажке произошло из-за короткого замыкания в электросчетчике.