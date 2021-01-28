Бывшую сотрудницу прокуратуры в Чите обвинили в крупной взятке

https://static.news.ru/photo/ad86c02a-61fb-11eb-bec0-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Обвинение в получении взятки в крупном размере, а также в покушении на получение взятки и мошенничестве предъявлено бывшей сотруднице прокуратуры в Чите.

Согласно данным пресс-службы управления СК по Забайкальскому краю, 53-летняя женщина в 2019 году во время работы в прокуратуре получила от главы одного из сёл взятку в виде участка земли, стоимость которого составляет около 500 тысяч рублей. В том же году она пыталась получить за обещание общего покровительства ещё два участка общей стоимостью 800 тысяч рублей.

Кроме того, в 2020 году обвиняемая хотела обманом завладеть 180 тысячами рублей из бюджета одного из сельских поселений.

В СК уточнили , что дело было возбуждено по материалам прокуратуры и регионального главка ФСБ. Во время предварительного следствия женщину уволили с места работы В настоящее время собрана вся необходимая доказательственная база, уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Ранее NEWS.ru писал, что испанская полиция задержала группу мошенников, которая занималась вымогательством средств у выходцев из России под предлогом прекращения уголовного преследования.