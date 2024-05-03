Бывший зэк вернулся за решетку за угрозу убить жену трубой от пылесоса Вышедший по УДО мужчина в Чите снова сел из-за нападения на жену

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Чите отправили за решетку 45-летнего местного жителя, который не так давно вышел на свободу по УДО, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкалья. Он угрожал супруге, что убьет ее металлической трубой от пылесоса, а также пытался задушить. За угрозу убийством его отправили в исправительную колонию строгого режима для отбывания лишения свободы на срок два года девять месяцев.

Суд установил, что в сентябре 2023 года подсудимый, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с супругой угрожал убить ее, замахнувшись металлической трубой от пылесоса, а после этого также сдавливал шею, высказывая при этом угрозы убийством, — сообщили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что мужчина уже имеет судимость за преступление против жизни. Мировой судья отменил ранее назначенное условно-досрочное освобождение.

В Красноярске 81-летний пенсионер зарезал 77-летнюю жену. После преступления мужчина забыл об этом, так как страдает сосудистой деменцией, вызванной гипертонической болезнью. По данным прокуратуры, из-за болезни и употребления алкоголя после 30 лет воздержания мужчину стали посещать мысли о том, что жена изменяет ему. Рассердившись, он схватил нож и расправился с женой.