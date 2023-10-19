Бывший замглавы дагестанского Минздрава задержан по подозрению во взятках Экс-замглавы Минздрава Дагестана Рамазанов задержан за взятки

Фото: dcmk.ru

Экс-заместитель министра здравоохранения Дагестана Мазай Рамазанов

Экс-заместитель министра здравоохранения Дагестана Мазай Рамазанов задержан по подозрению в получении взяток, сообщает пресс-служба регионального следственного управления. Дело связано с госконтрактами, на которых он предположительно заработал порядка 88 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Республики Дагестан, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), — говорится в сообщении СУ СК по Республике Дагестан.

По версии следствия, Рамазанов, назначенный на должность заместителя министра здравоохранения Дагестана в 2018-м году, помогал местной 48-летней предпринимательнице Наталье Дроздовой получать выгодные госконтракты и брал с нее 10% от каждой сделки. Таким образом за три года он получил 87,8 млн рублей. Деньги передавались через посредника — 63-летнего безработного Арсена Сулейманова.

Фигуранту грозит до 15 лет колонии. В отношении Дроздовой и Сулейманова также возбуждены уголовные дела по статьям «Дача взятки» и «Посредничество во взятке». Им также грозят крупные сроки.

Накануне сообщалось, что экс-руководителя управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олега Кручинина приговорили к 13 годам колонии строго режима за получение взятки в размере 11 млн рублей от руководителя предприятия по переработке отходов. Также его обязали выплатить штраф в размере 230 млн рублей, а вместе с тем запретили занимать руководящие должности в течение 15 лет.