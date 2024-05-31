Бывший высокопоставленный сотрудник УМВД попался на незаконной миграции В Туле задержан экс-замначальника тульского УМВД по делу о незаконной миграции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Туле в рамках уголовного дела о незаконной миграции задержан бывший заместитель начальника Управления – начальник полиции по Тульской области, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба регионального СК. Отмечается, что его также обвиняются в превышении должностных полномочий, имя подозреваемого не уточняется.

Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и пп. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), — указано в заявлении.

Местное издание «Тульская пресса», в свою очередь, отмечает, что речь идет о Романе Корсакове, а среди задержанных числятся 15 человек. По его данным, фигуранты позволили как минимум 700 мигрантам встать на учет в нарушение российского законодательства.

Ранее сообщалось о раскрытии преступной схемы по выдаче мигрантам справок об отсутствии заболеваний. В рамках расследования задержаны три руководителя частной клиники. При этом подчеркивается, что мигранты на самом деле не проходили медицинский осмотр.

До этого в Красноярске взяли под стражу человек, их заподозрили в легализации более 500 мигрантов с прошлого года. Отмечается, что задержанные помогали мигрантам получить сертификаты о владении русским языком и истории России, тогда как на самом деле большая часть иностранцев не обладала нужными знаниями.

