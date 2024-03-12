Администрация Югорска: бывший вице-мэр города Крылов погиб в ходе СВО

Фото: admugorsk.ru

Дмитрий Крылов

В Telegram-канале администрации Югорска сообщили, что бывший вице-мэр города Дмитрий Крылов погиб в ходе специальной военной операции на Украине. По данным мэрии, Крылов в декабре прошлого года принял добровольное решение поехать в зону СВО, несмотря на отсутствие боевого опыта и армейской службы. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

В ходе выполнения задач специальной военной операции погиб наш земляк и коллега Дмитрий Александрович Крылов. В декабре 2023 года он принял добровольное решение встать на защиту Родины, заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО. <...> В боях за освобождение Авдеевки 4 февраля гвардии лейтенант, командир штурмового взвода Крылов получил смертельное ранение, — говорится в сообщении.

В администрации города рассказали, что у Крылова остались жена и трое сыновей. По данным пресс-службы мэрии, бывшего чиновника похоронят в родном Кургане.

Ранее российский оператор беспилотников с позывным Мечта погиб в зоне спецоперации. С июля по октябрь 2023 года офицер уничтожил, в частности, 19 лодок ВСУ на Днепре, а также около 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.