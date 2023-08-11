Бывший вице-глава Белгородской области сдал подельников по взяточничеству Фигурантов дела белгородского ЖКХ арестовали до 30 сентября

Фото: Администрация Шебекинского ГО

Константин Полежаев

Бывший заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, назвал имена четырех соучастников, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Всех фигурантов дела арестовали до 30 сентября.

По информации канала, с Полежаевым коллективную взятку получили начальник Управления финансов и работы с собственниками фонда Андрей Внуков, начальник отдела фонда Юлия Овчарова, генеральный директор ЦЭБ Даниил Медведев и его заместитель по экономике Кирилл Попов.

21 июля СК по Белгородчине сообщил о задержании Полежаева по подозрению в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ «Взятка в особо крупном размере». По версии следствия, в 2022–2023 годы бывший вице-губернатор получил от директора одной из строительных фирм два автомобиля в обмен на помощь при проверке работ по строительству очистных сооружений и содействие в заключении контрактов. По оценке СК, стоимость двух машин, приобретенных для Полежаева, превысила 17 млн рублей.

4 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о снятии Полежаева с должности, назвав причиной некачественную организацию работ по восстановлению города Шебекино и села Новая Таволжанка, пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ.