Бывший в употреблении гроб выставили на продажу в Новосибирске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший в употреблении гроб выставили на продажу в Новосибирске, сообщает «Сиб.фм». Его цена на сайте «Авито» — 6900 рублей, и в нём, по словам продавца, никого не хоронили, гроб использовали как реквизит в театре.

Использовать изделие для похорон и не получится, потому что оно из фанеры.

Гроб выполнен из фанеры 10 мм, торцы на саморезах, верхняя и нижняя части скреплены тремя пластинами, — передаёт издание.

В апреле в России выросли цены на мемориальные услуги из-за подорожания основных материалов, особенно гранита. Вместе с этим спрос на услуги по благоустройству могил по стране сократился на 80%. Это нехарактерно для этого периода года, так как перед Пасхой россияне обычно занимаются благоустройством могил умерших родственников и близких. Ситуацию эксперты сравнили с 2020 годом, когда из-за пандемии коронавируса кладбища во многих российских регионах были полностью закрыты.

До этого, в феврале, в Нижнем Новгороде родственникам выдали гроб с телом чужого человека. Сотрудники ритуальных служб перепутали автобусы, в которых везли на похороны гробы с телами усопших. Ошибка стала известна из-за чистой случайности после отпевания, после того как случайно съехала крышка гроба.